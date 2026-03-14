La tragedia ha vuelto a teñir de luto las carreteras del sur de la isla en una jornada marcada por la tensión. En estos precisos momentos, un hombre se debate entre la vida y la muerte tras sufrir un gravísimo accidente en Tenerife, en el municipio de Arona. El siniestro, que ha conmocionado a los vecinos de la zona, consistió en una colisión frontolateral entre un turismo y una motocicleta de gran cilindrada.
Intervención crítica: “Cada segundo cuenta”
Tras recibir la alerta a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 pasadas las horas centrales del día, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó de inmediato su protocolo de máxima prioridad. Al lugar del suceso se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada, cuyo personal es experto en situaciones de trauma severo.
Al llegar al punto del choque, los sanitarios encontraron a un varón de 42 años tendido en la calzada con signos evidentes de lesiones incompatibles con la vida si no se actuaba de inmediato. Según el informe oficial, el motorista presentaba un traumatismo craneal de carácter grave y otras lesiones politraumáticas. Los profesionales médicos trabajaron a pie de asfalto durante varios minutos para estabilizar sus constantes vitales, en una maniobra que resultó decisiva.
Traslado de urgencia al Hospital de La Candelaria
Una vez lograda una mínima estabilidad hemodinámica, el afectado fue evacuado con pronóstico reservado y en estado crítico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Fuentes hospitalarias confirman que el paciente ha ingresado directamente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo vigilancia constante.
Investigación y seguridad vial en el Sur
La Guardia Civil de Tráfico se hizo cargo de la situación en la vía, procediendo al corte parcial de la circulación para permitir el trabajo de los servicios de emergencia. Los agentes realizaron el correspondiente atestado y tomaron declaración a los testigos presenciales para determinar las causas exactas de este choque que ha vuelto a poner en jaque la seguridad vial en Tenerife.
Por su parte, operarios del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife realizaron labores de limpieza de restos y vertidos de combustible para evitar nuevos incidentes. Este suceso ocurre en un tramo que, según los usuarios habituales, requiere de una atención especial por la densidad de tráfico que soporta diariamente el municipio de Arona.
La evolución del herido marcará las próximas horas, mientras la comunidad de motoristas de las Islas sigue con el corazón en un puño las noticias que llegan desde el centro hospitalario.