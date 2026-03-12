‘Vox in Lumine’: la música sacra se instala desde este jueves en Centro-Ifara

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Distrito Centro-Ifara, pone hoy jueves en marcha el ciclo de conciertos de música sacra Vox in Lumine, una propuesta cultural vinculada a la Semana Santa que hasta el 27 de marzo recorrerá distintos templos de la capital. La iniciativa se enmarca en la programación del Distrito Centro-Ifara y responde a los objetivos de promoción, conservación y difusión del patrimonio cultural y musical vinculado a la Semana Santa.
Los conciertos comienzan hoy (18.30 horas) en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima; mañana la experiencia recala en la de San José (20.00 horas) y el sábado (20.15), en la de Nuestra Señora del Pilar. La programación continúa el 18 de marzo (20.00 horas) en la parroquia de San Francisco de Asís; el 19, en la del Sagrado Corazón de Jesús (19.00); el 20, en la iglesia matriz de Nuestra Señora de la Concepción (20.00), y el 27 de marzo concluye en la parroquia de María Auxiliadora (20.00).
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destaca que esta iniciativa “permite seguir reforzando la programación cultural de la capital y poner en valor una manifestación artística profundamente vinculada a nuestras tradiciones”. En este sentido, señala que “llevar conciertos de música sacra a distintas parroquias del distrito contribuye a acercar la cultura a los barrios y a generar espacios de convivencia y participación en torno a la Semana Santa”.
La concejala del Distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, subraya que “la música sacra forma parte del patrimonio cultural y espiritual de estas celebraciones y constituye una expresión artística de gran valor que merece ser difundida entre la ciudadanía”. Dávila añade que “este ciclo permitirá disfrutar de interpretaciones de gran calidad en espacios con un importante significado histórico y religioso para los vecinos del distrito”.
El ciclo cuenta con la participación de la Asociación Músico-Cultural Unión Artística El Cabo, entidad con una amplia trayectoria en el ámbito musical y con reconocido arraigo en el Distrito Centro-Ifara. La formación interpretará su proyecto musical Vox in Lumine, una propuesta artística centrada en el repertorio sacro que cuenta con una formación coral estable, repertorio cuidadosamente seleccionado y experiencia acreditada en la organización e interpretación de conciertos de estas características.
La elección de esta entidad responde a su solvencia técnica, su especialización en repertorio sacro y la calidad artística demostrada en iniciativas anteriores. Además de su vinculación histórica con el municipio.