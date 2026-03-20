10 vuelos cancelados y reducción de trayectos en barco en Canarias por la borrasca Therese

La borrasca Therese sigue alterando las conexiones aéreas y marítimas en Canarias, ya que este viernes ha provocado la cancelación de diez vuelos, dos desvíos y una limitación de los trayectos por mar entre Tenerife y Gran Canaria por parte de la naviera Fred. Olsen.
La mayoría de vuelos cancelados afectan al aeropuerto de La Palma: siete con origen Tenerife Norte, uno de Tenerife Sur y otro de Gran Canaria, detallan fuentes de Aena.
Asimismo, el aeropuerto de El Hierro ha sufrido una cancelación durante la mañana con origen Tenerife Norte. Además, otros dos vuelos han sido desviados cuando viajaban a la isla del meridiano, teniendo que regresar al aeropuerto de origen: Tenerife Norte y Gran Canaria.
Mientras, Fred. Olsen ha reducido a la mitad el número de trayectos programados entre los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Agaete este viernes, pasando de seis a tres (en ambos sentidos) “teniendo en cuenta el contexto actual” y para facilitar la operativa “con la mayor seguridad”.
Se han suprimido los trayectos de las 10.00, 14.00 y 18.00 horas, y se mantienen los de las 12.00, 16.00 y 20.00 horas en ambos sentidos, detalla la naviera en redes sociales.
Además, indica que los pasajeros de los trayectos suprimidos están siendo notificados para que puedan viajar en otro de los que se mantienen programados este viernes.