La conectividad aérea de las Islas Canarias sigue expandiéndose hacia el norte de la península. La compañía Binter Canarias, a través de su filial Gestión Aeronáutica Integral Canaria S.L, ha resultado la licitadora para operar la nueva ruta entre el Aeropuerto Logroño-Agoncillo y el Aeropuerto de Gran Canaria. Este movimiento estratégico no solo beneficia a los grancanarios, sino que, gracias al sistema de billete único de la aerolínea, pone a disposición de todos los habitantes del archipiélago un enlace directo con la tierra del vino.
Conexión total: De La Gomera a Logroño con un solo billete
Uno de los puntos fuertes de la oferta de los vuelos Binter Logroño es la integración total con el resto de terminales canarias. La aerolínea garantiza que los pasajeros procedentes de Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera podrán viajar a La Rioja con un billete único.
Esta modalidad incluye ventajas competitivas que suelen ser el factor decisivo para el viajero canario:
- Facturación directa de equipaje desde el origen hasta Logroño.
- Protección en conexión ante posibles retrasos o imprevistos.
- Enlace gratuito entre islas para los trayectos nacionales, manteniendo la filosofía que ha hecho de Binter la compañía líder en el mercado regional.
Una oferta que supera las expectativas oficiales
El informe de valoración publicado hoy, 26 de marzo, en el Portal de Contratación del Gobierno de La Rioja, revela que la propuesta de Binter ha superado con creces los mínimos exigidos en la licitación. Mientras que el pliego requería 26 frecuencias, la compañía canaria ha ofertado un total de 31 frecuencias (62 trayectos en total).
En términos de capacidad, la apuesta es ambiciosa: se garantizan 8.184 asientos anuales para el periodo comprendido entre junio y septiembre, meses en los que se prestará el servicio de forma regular. Las aeronaves destinadas a esta ruta dispondrán de una capacidad de 132 plazas por trayecto, asegurando el confort y la calidad de servicio que caracteriza a la flota moderna de la compañía.
El Aeropuerto de Gran Canaria, el mejor aliado para La Rioja
La elección de Gran Canaria como base para esta conexión no es casual. El recinto aeroportuario grancanario acaba de ser reconocido por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) como el ‘Mejor Aeropuerto Europeo’ en la categoría de entre 15 y 25 millones de pasajeros. Este galardón, basado en las encuestas directas a los viajeros, garantiza que los turistas riojanos que lleguen a las islas iniciarán su estancia en una instalación de excelencia mundial.
Por su parte, el Ejecutivo riojano ha impulsado este contrato, valorado en 538.450 euros, con un doble objetivo: facilitar las vacaciones de “sol y playa” para los riojanos y atraer al turista canario hacia una región rica en gastronomía, cultura y comercio. El contrato tendrá una duración de dos años, prorrogables hasta un máximo de cuatro.