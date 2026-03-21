Zálatta rinde homenaje a Delirium en su Semana Internacional del Teatro

La compañía tinerfeña Zálatta incluye en su Semana Internacional del Teatro un reconocimiento a Delirium, que ha cumplido 40 años de trayectoria artística. La programación de la muestra teatral, que culmina el 28 de marzo, se inicia este sábado (20.30 horas) en Zálatta Espacio Escénico (Carretera Monte de las Mercedes, 119, La Laguna) con la representación de San Valentín no sabe de amor, de Benayga Taller de Teatro.
Mañana domingo habrá un conversatorio, titulado 40 Delirios, en torno a la compañía en la que hoy están al frente Severiano García y Soraya González del Rosario, a través del canal de YouTube de Red Escena Iberoamericana (REI). Ese mismo espacio digital brindará el miércoles (20.30) una lectura dramatizada de La pelota de hilo de lana, a cargo de Here & Now (Vigo-Alejandría), mientras que el jueves (20.30) Cedarpre escenificará Yerma. Espectáculo didáctico multimedia.
Para el viernes está previsto que Zálatta Teatro y Carro de Baco pongan en escena La leyenda del pequeño hombre (20.30). Finalmente, el sábado 28 (20.30) tendrá lugar el acto de reconocimiento a Delirium Teatro.