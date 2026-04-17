‘50 años y +’: Taburiente comparte en el Teatro Leal su medio siglo de historia

El grupo canario Taburiente celebra hoy viernes (20.30 horas) en La Laguna su más de medio siglo de historia musical con el espectáculo 50 años y +. El Teatro Leal será escenario de un recorrido por las canciones más representativas de la trayectoria de una formación, con más de cinco décadas de existencia, que es ya un icono cultural de las Islas.
El público asistente escuchará temas tan emblemáticos como A la Caldera, La Quinta Verde y Ach-Guañac, que constituyen una reivindicación del compromiso histórico del grupo con la cultura, la naturaleza y la memoria de Canarias.
Fundado en 1974 por los palmeros Luis Morera (voz y percusión), Miguel Pérez (voces y guitarras) y Manolo Pérez (voz, timple, guitarras y teclados), Taburiente es uno de los grupos musicales fundamentales de la Nueva Canción Canaria, con elementos de la canción de autor y el folclore canario fusionados con sonoridades actuales y de diversas partes del mundo. La publicación de sus dos primeros discos (Nuevo Cauce, en 1976, y Ach-Guañac, en 1978) supuso una bocanada de aire fresco en el panorama musical del Archipiélago.
A inicios de los 80 se producen algunos cambios en el grupo, marchándose Manolo Pérez y entrando Luisa Machado y Alberto Méndez, dando una nueva sonoridad al grupo, con influencias de la música norteafricana y con una temática más ecologista y pacifista.
En esta década editan los discos A Tara, A la Quinta Verde, Atlántico y Grandes Éxitos (con nuevas versiones y temas inéditos). A partir de la publicación de Astral, en 1991, la producción discográfica del grupo se ralentiza, si bien ha continuado grabando, con trabajos como Bajo la piel del agua o Libre, y ofreciendo conciertos en directo siempre bajo el liderazgo de Luis Morera.