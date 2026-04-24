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Un motorista fallecido y otro herido grave tras una colisión frontal en El Rosario

El accidente se produjo pasadas las dos y media de la tarde en la carretera TF-28
Un motorista fallecido y otro herido grave tras una colisión frontal en El Rosario
Un motorista fallecido y otro herido grave tras una colisión frontal en El Rosario. | DA
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Trágico balance en las carreteras tinerfeñas este viernes. Un hombre de 38 años ha fallecido y otro ha resultado herido de carácter grave tras una colisión entre dos motocicletas en el municipio de El Rosario, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El siniestro tuvo lugar a las 14.36 horas en el kilómetro 9 de la carretera TF-28. Tras recibir la alerta de la colisión, el 112 activó de inmediato un amplio dispositivo de emergencia que incluyó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Guardia Civil, Policía Local y el Servicio de Carreteras.

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Al llegar al lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de uno de los motoristas, cuyas lesiones eran incompatibles con la vida. El segundo afectado, un varón que presentaba diversos traumatismos de pronóstico grave, fue estabilizado en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Efectivos de la Policía Local aseguraron la zona del accidente mientras que la Guardia Civil se hizo cargo de la instrucción de las diligencias correspondientes.

Por su parte, el Servicio de Carreteras trabajó en la limpieza de la vía para restablecer la circulación lo antes posible, ya que el incidente provocó retenciones en este punto de la carretera general.

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