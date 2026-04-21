Choque mortal en la TF-28: fallece un motorista y una mujer resulta herida

Un hombre ha perdido la vida y una mujer de 85 años ha resultado herida durante la tarde de este martes tras una colisión frontal entre una motocicleta y un turismo en el municipio de San Miguel de Abona, al sur de Tenerife. El siniestro se produjo en el punto kilométrico 80 de la carretera TF-28.
A las 18:13 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso informando sobre el impacto entre ambos vehículos y la existencia de personas heridas que precisaban asistencia inmediata.
Motorista fallecido y conductora atrapada
A su llegada al lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a profesionales de medicina y enfermería del consultorio local de San Miguel, solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista. El afectado presentaba lesiones incompatibles con la vida.
Por su parte, la conductora del turismo, una mujer de 85 años, quedó atrapada en el interior del vehículo como consecuencia del impacto. Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife procedieron a su liberación para que pudiera ser atendida por los recursos sanitarios.
Tras ser estabilizada, la mujer fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria con diversos traumatismos.
Despliegue de emergencias en la zona
El incidente motivó la activación de un amplio dispositivo de seguridad y emergencias en la vía.
La Guardia Civil se encargó de asegurar el perímetro y de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro. La Policía Local colaboró estrechamente en el dispositivo, regulando la situación en la carretera.
Asimismo, personal del Servicio de Carreteras intervino en el lugar para despejar la vía y retirar los restos de los vehículos implicados, garantizando la seguridad del resto de usuarios de la TF-28.
En el operativo participaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC.