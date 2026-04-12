Tres heridos, uno de ellos grave, tras una salida de vía en La Orotava en plena madrugada

Tres personas han resultado heridas tras una salida de vía en La Orotava, que tuvo lugar en la madrugada de este domingo, 12 de abril de 2026, en la calle Flor de Pascua. Uno de los afectados presenta lesiones de carácter grave, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2.
El aviso se produjo a las 04.27 horas, cuando varios alertantes informaron de la salida de vía de un vehículo en Tenerife. El 1-1-2 activó de inmediato a los recursos de emergencia para intervenir en la zona.
Como consecuencia del impacto, dos de los ocupantes quedaron atrapados en el interior del turismo debido a que las puertas estaban bloqueadas. Efectivos de Bomberos de Tenerife procedieron a su liberación.
Un herido grave y dos moderados tras el accidente en Tenerife
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los tres ocupantes del vehículo en el lugar del accidente y realizó su traslado a distintos centros hospitalarios.
Entre los afectados se encuentra un hombre de unos 30 años que presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.
Asimismo, un varón de 40 años sufrió traumatismos de carácter moderado y fue trasladado a Hospiten Bellevue. En ese mismo centro fue ingresada una mujer de 40 años, que presentaba un traumatismo en un miembro superior, también de carácter moderado.
Intervención de los servicios de emergencia
En el operativo participaron tres ambulancias de soporte vital básico del SUC, además de efectivos de Bomberos de Tenerife y agentes de la Policía Local, que se encargaron de instruir el atestado correspondiente.
El suceso vuelve a poner el foco en los accidentes de tráfico en Tenerife, especialmente durante la madrugada, cuando las condiciones de visibilidad y conducción pueden complicarse.