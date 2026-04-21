La Aemet advierte a Canarias: se va la calima y llega la lluvia

La previsión meteorológica para hoy indica que habrá intervalos nubosos, predominando el cielo nuboso en el interior y este por la tarde, con lluvias débiles ocasionales, más probables a primeras y últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del noroeste flojo a moderado, girando a norte por la tarde.
en Gran Canaria habrá intervalos nubosos con predominio de cielo nuboso en el interior y este por la tarde, así como posibilidad de lluvias débiles ocasionales a últimas horas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, también habrá intervalos nubosos con lluvias débiles ocasionales por la mañana, abriéndose amplios claros durante las horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán sin cambios o en un ligero descenso que será especialmente acusado en las máximas de zonas de interior. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 18 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, soplará en la provincia del noroeste flojo a moderado en general, girando a norte por la tarde.