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¿Qué pasó en el Aeropuerto Tenerife Norte? Aena aclara el origen del humo que obligó a desalojar la zona de embarque

El incidente ha sido calificado como "corto" y de "escasa gravedad", y ocasionó "breves retrasos"; a esta hora, la situación es de normalidad
Aena aclara el origen del humo que obligó a desalojar la zona de embarque
Aena aclara el origen del humo que obligó a desalojar la zona de embarque. | TVC
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Tras la incertidumbre vivida a primera hora de este domingo en el Aeropuerto Tenerife Norte, Aena ha arrojado luz sobre el origen del incidente. Según ha confirmado un portavoz del gestor aeroportuario, en declaraciones recogidas por Efe, la presencia de humo que obligó a desalojar las zonas de embarque estuvo directamente relacionada con un fallo en los sistemas de ventilación del edificio terminal.

El incidente ha sido calificado como “corto” y de “escasa gravedad” por las mismas fuentes, si bien supuso el desalojo preventivo tanto de la planta baja (vuelos interinsulares) como de la planta alta (salidas nacionales).

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Normalidad con vigilancia en los horarios en Tenerife Norte

A esta hora, la situación en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna es de total normalidad, pero la situación ha producido “breves retraso” en vuelos de salida, por lo que Aena ha recomendado a los viajeros que consulten con su aerolínea el estado de su vuelo.

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