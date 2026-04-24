Nervios, ilusión y demasiados kilómetros de carretera y avión entre los aficionados blanquiazules

Nervios e ilusión se mezclaron ayer con muchas horas de avión y demasiados kilómetros de carretera. Cientos de aficionados se fueron apoderando desde primera hora de la mañana del aeropuerto de Tenerife Norte para iniciar el desplazamiento a Ponferrada, donde esta tarde los de Álvaro Cervera pueden certificar su ascenso matemático a Segunda División. Unos vía Madrid, otros por Gran Canaria, pero también por Coruña, Santander y Oviedo. Casi cualquier aeropuerto de destino valía la pena con tal de llegar a suelo peninsular y, luego, poner rumbo a la ciudad de los templarios.
Por su parte la expedición blanquizul partió de la Isla a las 14:30 horas con rumbo a Madrid, para después completar en carretera la distancia que separa dicha ciudad gallega y León, donde hizo noche ayer. El máximo accionista de la entidad, Rayco García, lideró un grupo que también incluía al vicepresidente, Ayoze García, y al consejero Antonio Porro. No viajó en esta ocasión el presidente Felipe Miñambres.
El grupo de jugadores fue más o menos el habitual. Solo se hizo una excepción. Acompañó a los jugadores Aitor Sanz, por aquello de la ascendencia que tiene el capitán en el grupo. Pero ninguno más. No viajó la totalidad del plantel, por mucho que haya un ascenso en juego y en otras ocasiones la entidad haya optado por desplazar a toda la plantilla.
Tampoco pernoctarán en Ponferrada tras el partido. Con ascenso o sin ascenso en el bolsillo, los de Cervera regresarán a La Coruña y será allí donde celebren el retorno al fútbol profesional, o quizás lamenten la oportunidad perdida. El equipo tiene previsto aterrizar en la Isla mañana en torno a las once de la mañana para celebrar, o no, con su afición el retorno a la liga de Tebas. Eso se decidirá esta tarde.
Con bufandas, banderas o cualquier otro objeto que sirva para demostrar la fidelidad al blanquiazul, los seguidores se tomaron con paciencia el costoso traslado. Desde luego que Ponferrada no tiene las mejores conexiones para llegar y se podría decir que es mala suerte que en ella el Tenerife se juegue la primera posibilidad matemática para ascender. “Vamos en torno a 250 personas, 200 vía Gran Canaria y otros 55 vía Madrid. La logística ha sido complicada, especialmente porque nos hemos encontrado cerrado el aeropuerto de Santiago, con lo cual descartamos esa opción. Por lo tanto hemos tenido que volar por Oviedo, Santander, Madrid, Coruña, con lo cual todos los vuelos son con escala, por lo que son desplazamientos largos y con mucha guagua”, reconocía Iván Codina, gerente de Creamos tu Viaje, la agencia de viajes que lleva toda la temporada desplazando a los aficionados tinerfeñistas por la Península.