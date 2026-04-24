Álvaro Suite, guitarrista de Enrique Bunbury, presenta su nuevo disco en Lone Star

El músico sevillano Álvaro Suite, guitarrista de Enrique Bunbury, aterriza en Santa Cruz de Tenerife el próximo30 de abril de 2026 para ofrecer un concierto muy especial en la sala Lone Star. La cita, organizada por Salan Producciones, abrirá puertas a las 21:00 horas y dará comienzo a las 21:30 horas, con la participación como artista invitado de Simón Salinas Trío. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial de la productora: www.salanproducciones.com.
Reconocido como una de las figuras más sólidas de la escena alternativa nacional, Álvaro Suite llega a la isla para presentar su último trabajo discográfico, publicado recientemente, en un formato en directo que destaca por su intensidad y autenticidad. Con una trayectoria que lo ha llevado a consolidarse tanto como músico de referencia como creador independiente, el artista propone un espectáculo que combina rock, actitud y una marcada personalidad sonora.
Suite es ampliamente conocido por su papel como guitarrista y corista en la banda de Enrique Bunbury, Los Santos Inocentes, a la que se incorporó en 2006. Sin embargo, su carrera va mucho más allá de ese proyecto. Tras formar parte en sus inicios de bandas de culto como Pinball o Suite, ha desarrollado un camino propio en el que ha ido ganando peso como compositor e intérprete.
Su directo se caracteriza por una cuidada construcción sonora y una fuerte conexión con el público. “Según pasa el tiempo amo más mi trabajo y le tengo más respeto. Me doy cuenta de que tomé la decisión correcta”, afirma el artista, que reconoce haberse vuelto “más perfeccionista y detallista” con los años. Esta evolución se traduce en un espectáculo sólido, donde cada elemento está pensado para ofrecer una experiencia completa.
El concierto contará además con la participación de Simón Salinas Trío, que aportará una apertura musical de calidad, enriqueciendo una noche que promete ser uno de los encuentros destacados de la agenda cultural en la capital tinerfeña.
Con esta cita, Álvaro Suite reafirma su compromiso con el directo como espacio de expresión y conexión, llevando al escenario un proyecto que recoge influencias del rock clásico y contemporáneo, pero filtradas siempre a través de una mirada propia.