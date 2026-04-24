‘Amor, signos y otras malas decisiones’ se estrena este viernes en la Sala Timanfaya

La Sala Teatro Timanfaya, en Puerto de la Cruz, será esta noche de viernes, a partir de las 20.30 horas, escenario del estreno de la obra teatral Amor, signos y otras malas decisiones, protagonizada por Belise Domínguez y Ciro Miró, cuya recaudación va destinada a la ONG Manos Unidas.
Producida por YouYantra y escrita por la propia actriz portuense, desde la comedia y a través de situaciones cercanas, Amor, signos y otras malas decisiones construye un recorrido en el que cada personaje pone en juego una manera distinta de amar, generando un espejo en el que la protagonista comienza, poco a poco, a reconocerse.
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