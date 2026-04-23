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Ángel Víctor Torres respalda y aplaude al Obispo de Canarias: “Tiene razón, hay que ponerse en el lugar de las personas migrantes”

El ministro Ángel Víctor Torres respalda la propuesta de José Mazuelos de "meter en un cayuco" a quienes critican la acogida para fomentar la empatía
Ángel Víctor Torres respalda y aplaude al Obispo de Canarias: "Tiene razón, hay que ponerse en el lugar de las personas migrantes"
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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha aplaudido las palabras del Obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, que este miércoles señaló que a “mucha gente” habría que “meterla cinco días en un cayuco sin comer” para que se ponga en el lugar de las personas migrantes y apoye su acogida.

En declaraciones al programa ‘Buenos Días Canarias‘ de Televisión Canaria, ha advertido que Mazuelos “tiene toda la razón” en sus reflexiones y que no lo podía haber dicho “más claro”, más aún cuando en Canarias se ha visto cómo llegan personas migrantes “desvalidas, famélicas o incluso fallecidas”, después de una travesía en la que “arriesgan” sus vidas para tan solo “alcanzar un futuro mejor”.

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Ha recordado cuando, en el Congreso de los Diputados, llegó a decirle a un diputado de Vox que “por qué no miraba a los ojos” a esos menores migrantes que arriban a las islas en pateras y cayucos, y por qué “no iba a un centro de menores” y convivía con ellos antes de “demonizarlos, señalarles y culparles” de algo que “no hacen”.

“Lo único que hacen es arriesgar sus vidas, dejar atrás a su familia e intentar tener un futuro en nuestra tierra”, ha señalado.

“Luego, –ha proseguido Torres– aplaudimos a muchos de ellos cuando llegan a la Selección Española de Fútbol, pero lamentablemente muchos de ellos se quedan en el camino, y son los mismos menores, los mismos que también llegan de otros lugares del mundo y tienen la piel clara. Es lamentable, es racismo y xenofobia absoluta”.

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