Artizar inaugura esta tarde ‘Rita’, una muestra de la tinerfeña Idaira del Castillo

Galería Artizar inaugura esta tarde de viernes (19.00 horas) Rita, una exposición de Idaira del Castillo (Tenerife, 1985) que se va a poder contemplar en su sede de la calle San Agustín, 63, hasta el 30 de mayo.
Como detalla Verónica Farizo en un texto introductorio, “en su reciente muestra en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, Idaira presentaba una obra de gran formato completamente irreverente. En esta ocasión, su trabajo mantiene sus conocidas vibraciones cromáticas, pero algunas piezas introducen escenas ciertamente silenciosas y frágiles que surgen de un fondo blanquecino”.
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