Carla, asesora inmobiliaria: “Me dicen que ‘ya llegará un guiri que pagará lo que yo quiero”

El precio de la vivienda en Canarias ha superado los máximos de la burbuja de 2007, según los datos definitivos del último informe de Tinsa by Accumin correspondientes al primer trimestre de 2026. A este respecto, Carla Medina, asesora inmobiliaria, ha desvelado en la Televisión Canaria que los precios, durante los 10 últimos años, se han triplicado y no solo en zonas turísticas.
Medina, asesora inmobiliaria, ha reconocido que se está encontrando diferencias, “en los últimos 10 años, con un incremento de hasta el 60%”, lo que hace insostenible la situación.
En relación a la compra de viviendas en Canarias por parte de extranjeros, recalcaba que “directamente” suelen “ofrecer más dinero del precio publicado porque no quieren perder la propiedad”.
“Yo digo, tu propiedad vale 145.000 euros y me dicen, bueno, ya llegará un guiri, es la palabra exacta que dicen, aunque es muy fea, pero es lo que hay, que me pagará 215.000, que es lo que yo quiero”, indica.
Dentro del archipiélago, la situación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es especialmente alarmante. Los precios en la provincia occidental se han disparado un 19% en los últimos doce meses, superando con creces la media nacional (14,3%) y la de Las Palmas de Gran Canaria, que registró un incremento del 14,6%.
Este fenómeno hace que el precio de la vivienda en Canarias sea hoy una barrera casi infranqueable para la población local. Mientras que en el resto de España los precios todavía se sitúan, de media, un 4,5% por debajo de los máximos de 2007, Canarias —junto a Madrid y Baleares— ha roto oficialmente ese techo. La intensidad de la subida ha sido ininterrumpida desde finales de 2024, acumulando una tensión en el mercado que no parece encontrar freno a corto plazo.