Aterciopelados y Daddy G serán protagonistas del Boreal 2026 en septiembre

l Festival Boreal, que celebra en Los Silos su decimonovena edición el 18 y el 19 de septiembre, acaba de ofrecer un primer adelanto de su cartel, encabezado por la banda colombiana Aterciopelados y el integrante del grupo británico Massive Attack Daddy G, que actuará en formato dj set. El festival también anuncia en este primer bloque las actuaciones de BCUC (Sudáfrica), Aïta Mon Amour (Marruecos-Túnez), Renata Flores (Perú), Josyara (Brasil) y Hempress Sativa junto a Paolo Baldini DubFiles (Jamaica-Italia). La venta de entradas ya se encuentra activa a través de la plataforma digital www.tickety.es y en la propia web del festival, www.festivalboreal.org.
‘ROCK’ LATINO
Aterciopelados es una de las bandas que ha marcado un antes y un después en el rock latino. Andrea Echeverri y Héctor Buitrago han construido durante más de tres décadas un proyecto imprescindible, libre y siempre valiente. Himnos como Bolero falaz, Florecita rockera o El estuche forman parte de la historia musical de varias generaciones. Este año celebran 30 de La Pipa de la Paz y siguen demostrando que su música está más presente que nunca.
BCUC, Aïta Mon Amour, Renata Flores, Josyara, Hempress Sativa y Paolo Baldini DubFiles son otras de las propuestas musicales que acuden a Los Silos
Daddy G es una leyenda de la música contemporánea. Miembro fundador de Massive Attack y figura clave en el nacimiento del trip hop, ha marcado el sonido de generaciones. En cabina despliega un viaje musical sin etiquetas: desde reggae, dub y breakbeat hasta hip hop, house y electrónica, con la elegancia y el criterio de quien lleva más de 40 años creando y moviendo al mundo.
Otra de las propuestas llegará desde Sudáfrica. BCUC está considerada una de las bandas más poderosas del directo mundial. Funk de raíz, pulso hip hop y actitud punk sin filtros.
Una explosión colectiva que toma la tradición ancestral y la convierte en energía. Ganadores del Womex Artist Award 2023, BCUC han conquistado escenarios como Glastonbury o Roskilde, con actuaciones que la crítica define como “las más impresionantes del año”. Lo suyo es un afro-psicodélico future pop, con letras en los 11 idiomas oficiales de Sudáfrica.
MARRUECOS-TÚNEZ
También estará en el municipio de la Isla Baja Aïta Mon Amour, un dúo conformado por la cantante marroquí Widad Mjama y el músico tunecino Khalil EPI que reinventa la aïta (canto ancestral del campo marroquí) desde una mirada contemporánea, combinando instrumentos tradicionales de cuerda y percusión con sonidos electrónicos y mensajes feministas. Tradición oral, voces potentes y arreglos incendiarios dialogan en un proyecto que honra el pasado mientras lo proyecta hacia el futuro.