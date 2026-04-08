Bad Gyal, “pillada” de vacaciones en Tenerife: el plato con toque canario que la enamoró

La artista catalana Bad Gyal ha elegido Tenerife para disfrutar de unos días de descanso durante esta Semana Santa. La cantante, que se encuentra en un momento de gran éxito profesional, no ha viajado sola: ha estado acompañada por el modelo Noah Brown, con quien recientemente grabó el videoclip de su tema Un coro y ya.
Según ha revelado el periodista de crónica social Javi Hoyos y han confirmado diversos testigos en la zona, la pareja se ha dejado ver de la mano en diferentes puntos de la geografía insular. Entre ellos, residentes de la Isla aseguran habérselos cruzado en el Mercado de La Laguna.
Ruta gastronómica por San Juan de la Rambla
El paso de la cantante por Tenerife ha dejado una huella especial en el municipio de San Juan de la Rambla. Bad Gyal ha optado por alejarse de las zonas más turísticas para sumergirse en la gastronomía local.
Dos restaurantes del municipio han hecho pública la visita de la artista a través de sus redes sociales:
- Casa Mi Madre: El establecimiento compartió su orgullo por recibir a la cantante, destacando que acudió hasta en dos ocasiones. “Un lujo tener en Casa Mi Madre a Bad Gyal. Nos visitó dos veces, y no hay mayor orgullo que ser su elección… y volver a ser su elección. ¡Vuelve cuando quieras!”, publicaron.
- El Rincón de Edu: Ubicado entre plataneras, este local también agradeció la visita de la artista el pasado domingo y lunes. El equipo del restaurante la describió como una persona “muy humilde y cariñosa”, destacando la sorpresa que supuso su presencia para las cocineras del centro.
El plato que conquistó a Bad Gyal
Uno de los detalles más llamativos de su estancia fue su interés por los platos típicos de la zona. Más allá de los clásicos como las papas con mojo o el queso asado, Bad Gyal decidió probar la tortilla de papas con plátano.
Según aseguraron a la revista ¡Hola! fuentes cercanas a los establecimientos visitados, este plato fue la “razón de peso” por la que la cantante decidió repetir su visita al mismo restaurante al día siguiente.
Esta escapada supone un paréntesis de calma para la artista antes de enfrentarse a sus próximos compromisos musicales en Madrid, donde presentará su quinto álbum de estudio.