Confirmado por la Consejería de Sanidad: 21 heridos en el accidente de guagua en La Gomera reciben el alta y tres siguen graves en Tenerife

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha actualizado este viernes la situación de los 28 afectados por el accidente de guagua en La Gomera, ocurrido en la carretera GM-2. Así, el balance oficial confirma una persona fallecida, tres heridos graves trasladados a Tenerife y 21 altas médicas.
El accidente se produjo cuando una guagua turística se precipitó por un terraplén en el kilómetro dos de la citada vía, lo que obligó a activar un amplio dispositivo sanitario.
Tres heridos graves trasladados a Tenerife
Según el parte oficial de Sanidad, tres personas presentan heridas de carácter grave y han sido evacuadas a hospitales de Tenerife.
Dos de ellas permanecen ingresadas en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, mientras que la tercera ha sido trasladada al Hospital Universitario de Canarias.
La mayoría de los afectados recibe el alta
Del total de 28 afectados, 21 personas han sido dadas de alta tras recibir atención médica.
Por otro lado, tres personas continúan en observación en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, con heridas de distinta consideración.
Plateca
Paralelamente, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias PLATECA (Decreto 98/2015, de 22 de mayo), ha decidido dar por finalizada la situación de alerta por accidente de múltiples víctimas.