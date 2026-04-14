El misterio de las burbujas de plasma en Tenerife: son iguales a las halladas sobre las Pirámides de Guiza

Un hallazgo científico sin precedentes ha puesto el foco sobre los cielos de Canarias. Según una investigación presentada en el 17º Simposio Internacional de Aeronomía Ecuatorial, publicada por El Confidencial, el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) ha identificado la presencia de burbujas de plasma en Tenerife con características asombrosamente similares a las detectadas recientemente sobre la Gran Pirámide de Guiza. Este fenómeno, lejos de ser una simple curiosidad geofísica, representa un desafío real para la tecnología que los isleños utilizan a diario, desde la navegación aérea hasta la precisión de sus teléfonos móviles.
El hallazgo del DLR sobre las burbujas de plasma en Tenerife y Canarias
Desde hace más de diez años, Alemania mantiene un sofisticado sistema de monitorización en el archipiélago. La importancia estratégica de Canarias radica en su posición dentro del sector europeo-africano, una zona que hasta ahora carecía de datos suficientes en comparación con otras regiones ecuatoriales. Mediante receptores GNSS de alta precisión, los científicos han confirmado que las burbujas de plasma en Tenerife son áreas donde la densidad de electrones en la ionosfera disminuye de forma abrupta, creando “bolsas de aire” invisibles en las capas altas de la atmósfera.
Estas estructuras se desarrollan principalmente durante la noche, alcanzando dimensiones de cientos de kilómetros. Al elevarse en el denominado ecuador magnético, estas burbujas generan el conocido como centelleo ionosférico, un efecto que altera las señales de radio y es el responsable directo de que, en ocasiones, la precisión del GPS se degrade de forma inexplicable para el usuario común.
Similitudes con Egipto y peligro para la tecnología satelital
Lo que ha disparado el interés internacional es la coincidencia morfológica de este fenómeno con los hallazgos realizados mediante radares de largo alcance sobre las pirámides de Egipto. La detección de estas burbujas de plasma en Tenerife refuerza la teoría de que se trata de un proceso atmosférico global que afecta de forma crítica a infraestructuras clave. Estas anomalías se sitúan en altitudes comprendidas entre los 80 y los 965 kilómetros, interfiriendo directamente en la ruta de las señales que viajan entre los satélites y la Tierra.
El impacto es inmediato: la navegación aérea, los sistemas de posicionamiento global y las comunicaciones críticas dependen de una ionosfera estable. El trabajo del DLR en las islas busca ahora crear modelos predictivos que permitan anticipar estos eventos. Comprender cómo evolucionan estas irregularidades será vital para proteger la red digital en un entorno donde Canarias se consolida como un laboratorio natural único para la seguridad tecnológica mundial.