Cajasiete y la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores firman un convenio para impulsar al sector turístico

Cajasiete y la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores (ACAVyT) han formalizado la firma de un convenio de colaboración en un acto celebrado en las instalaciones de Viajes Insular, S.A., en Las Palmas de Gran Canaria.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de ACAVyT, Ignacio Poladura de Armas, y por el director de Relaciones Estratégicas de Cajasiete, Pedro Juan García Jiménez.
Este nuevo convenio tiene como objetivo establecer un marco de colaboración que permita ofrecer a las empresas asociadas una propuesta de productos y servicios financieros en condiciones preferenciales, adaptada tanto a las necesidades de su actividad empresarial como a la economía personal de los empresarios del sector.
En virtud del acuerdo, las empresas podrán acceder a soluciones de financiación orientadas a su operativa diaria y a sus proyectos de crecimiento, productos para la gestión empresarial, alternativas de ahorro e inversión, así como una amplia gama de seguros que aportan estabilidad y protección en el desarrollo de su actividad.
La firma de este convenio refuerza el compromiso de Cajasiete con el sector turístico, uno de los principales motores económicos de Canarias, apoyando a las empresas que lo integran y contribuyendo a su desarrollo y competitividad.
El director de Relaciones Estratégicas de Cajasiete, Pedro Juan García Jiménez, destacó:
“Este acuerdo con ACAVyT nos permite seguir acompañando a las empresas del sector turístico con soluciones financieras adaptadas a su realidad, contribuyendo a su crecimiento y a la consolidación de su actividad en Canarias”.
Por su parte, el presidente de ACAVyT, Ignacio Poladura, ha destacado que “la firma de este convenio con Cajasiete representa un impulso clave para las agencias de viajes de Canarias, al facilitar el acceso a soluciones financieras adaptadas a las necesidades reales del sector, tanto en su operativa diaria como en sus proyectos de crecimiento; en un contexto cada vez más exigente, contar con herramientas en condiciones preferenciales contribuye a reforzar la competitividad, la estabilidad y la capacidad de desarrollo de nuestras empresas, consolidando además el compromiso conjunto con el fortalecimiento del tejido turístico del Archipiélago”.
La colaboración entre Cajasiete y la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores se establece así como un apoyo al tejido empresarial del sector turístico, reforzando la implicación de la entidad financiera con el desarrollo económico y social del Archipiélago.