‘Cámara en la Fundación’ aborda partituras de Beethoven y Poulenc

La Fundación CajaCanarias, la Sinfónica de Tenerife y el Cabildo continúan hoy miércoles con la programación de la segunda edición del ciclo Cámara en la Fundación. El programa, titulado Viento y piano, comienza a las 20.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Toda la información, así como la venta de entradas, con precios a partir de cinco euros y descuentos por adquisiciones para asistir a varios conciertos del programa, se encuentra disponible a través del sitio web www.cajacanarias.com.
El recital, con obras de Beethoven y Poulenc, se centra en la relación entre el piano y los instrumentos de viento: juntos combinan claridad, contraste y elegancia. El programa se abre con una obra poco frecuente de Beethoven, escrita en su juventud y claramente influida por el clasicismo de Mozart: el Quinteto op. 16. La segunda parte se adentra en el espíritu refinado y travieso del París de entreguerras con el Sexteto para viento y piano de Francis Poulenc.