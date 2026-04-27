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Canarias entra hoy en prealerta por eventos multitudinarios por la visita del papa León XIV

Se convocarán reuniones del Comité Asesor del Plateca para coordinar el dispositivo de seguridad, mientras que durante la visita del pontífice se pasará a situación de alerta
Papa León XIV
El papa León XIV. / Vatican Media - IPA via ZUMA Press - DPA
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La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por eventos multitudinarios desde las 12.00 horas de este lunes, 27 de abril, ante la visita en junio del papa León XIV a las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Se trata de una decisión que se ha adoptado en base a la situación prevista y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca).

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Según ha informado el Gobierno regional, tras la prealerta se convocarán reuniones del Comité Asesor del Plateca para coordinar el dispositivo de seguridad, mientras que durante la visita de León XIV se pasará a situación de alerta.

En concreto, se espera un evento multitudinario asociado a la próxima visita del papa junio, por lo que el objetivo es garantizar la seguridad de las personas asistentes, coordinar las medidas preventivas ante eventos de alta concentración de personas y garantizar la comunicación con todos los recursos para reforzar los dispositivos.

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