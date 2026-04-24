Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, responde a Vox: “No caeremos en el discurso fácil de poner precio a niños migrantes”

La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado, ha dicho este viernes a Vox que no van a caer en el “discurso fácil” de “poner precio” a niños migrantes de alta vulnerabilidad para cuestionar sus derechos y ha exigido a Vox “corresponsabilidad” en las comunidades autónomas donde gobierna con el Partido Popular.
Durante una comisión parlamentaria, y en respuesta a una pregunta de la diputada de Vox Paula Jover sobre las medidas “de contención de la factura de los centros de menores extranjeros no acompañados”, Delgado ha defendido que la atención a estos menores no puede abordarse en términos contables.
La consejera ha subrayado así que se trata de menores bajo tutela pública y recordó que la comunidad autónoma tiene una “obligación legal indeclinable” de garantizar el interés superior del menor, por lo que ha rechazado plantear su atención como un balance económico.
Delgado ha indicado que Canarias gestionó el pasado año 155 millones de euros ante un volumen “excepcional” de llegadas, aunque ha sostenido que el archipiélago se sitúa entre las comunidades con menor gasto en comparación con otras regiones.
Asimismo, ha explicado que la red de acogida se está reorganizando ante el descenso de la presión migratoria, que ha pasado de 4.389 menores a 3.337, lo que ha permitido iniciar el cierre de algunos recursos de emergencia tras los traslados a la península.
La ocupación de los centros, ha añadido, se sitúa actualmente en el 123 %, por debajo del 170 % alcanzado en 2025, aunque ha admitido que sigue siendo elevada.
Entre las medidas señaladas, la consejera ha insistido en la necesidad de que el Estado y el resto de comunidades autónomas cumplan con el reparto de menores, al considerar que esta corresponsabilidad es clave para contener la presión sobre Canarias.
Por su parte, la diputada de Vox Paula Jover ha criticado una supuesta falta de datos sobre el coste de la atención a estos menores y ha sostenido que este gasto condiciona otros servicios públicos, como el transporte o la sanidad, al tiempo que ha pedido medidas concretas de contención.
En su réplica, Delgado ha vuelto a reclamar a Vox que facilite estos traslados en los territorios donde tiene capacidad de gobierno y ha asegurado que el Ejecutivo no reducirá la protección de los menores a una cuestión económica y reiteró que la prioridad es garantizar sus derechos en un contexto de alta vulnerabilidad.