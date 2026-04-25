Carmen Werner escenifica ‘Delicada caída’ en el capitalino Teatro Victoria

A sus 73 años, la Premio Nacional de Danza (2007) y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2020) Carmen Werner (Madrid, 1953) sigue subiéndose a los escenarios y demostrando que “la vida continúa y hay que pasar por ella… mientras podamos”. La coreógrafa y bailarina propone este sábado y el domingo en el Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife (ambas funciones comienzan a las 19.30 horas), junto a su compañía, Provisional Danza, Delicada caída.
Entre divertida y dramática, la pieza explora, a través del movimiento y del baile contemporáneo, aquellas sensaciones que tenemos con frecuencia y no podemos evitar, como son el miedo al ataque de alguien desconocido, a perder nuestro dinero, a la enfermedad, a la muerte o al cambio inesperado de lo que parece una situación normal. Sin duda, innumerables momentos y circunstancias que, a veces, pasan, y otras, por desgracia, no desaparecen. Pero que, sin duda, se sobrellevan mucho mejor gracias a la danza.
Tras la función de hoy sábado habrá un coloquio con los intérpretes de Delicada caída que estará conducido por Laura Marrero Marcelino.