Casual Brothers ‘sube de nivel’ y elige establecerse en la Zona Especial Canaria

La desarrolladora internacional de videojuegos Casual Brothers, conocida por títulos como El Grinch, Bluey, Barbie, Jumanji, Matchbox, Ice Age, BenTen y My Little Pony, anuncia oficialmente su instalación en la Zona Especial Canaria (ZEC), como parte de su estrategia de expansión en Europa. Fundada en 2010 y con sede en Horsham (Reino Unido), la empresa opera con un equipo altamente especializado en Unity, Unreal Engine, desarrollo integral, porting, arte, diseño y soporte técnico para proyectos en PC, consola y plataformas móviles Steam, Mac IOS, Windows, Android o Epic. Su filosofía creativa se basa en “combinar innovación, eficiencia técnica y experiencias memorables para los jugadores”.
TRAYECTORIA
Casual Brothers destaca por haber participado en una amplia gama de videojuegos reconocidos internacionalmente, que abarcan desde remasterizaciones de clásicos point-and-click hasta producciones basadas en grandes licencias globales. Entre los trabajos más significativos del estudio se incluyen Fenimore Fillmore: 3 Skulls of the Toltecs (2019, remaster); Fenimore Fillmore: The Westerner (2017, remaster); Orc Attack: Flatulent Rebellion (2013); The Grinch: Christmas Adventures (2023); Barbie: Project Friendship (2024); Monster High: Skulltimate Secrets (2024); My Little Pony: A Maretime Bay Adventure (2022); DreamWorks Dragons: Legends of the Nine Realms (2022) y The Addams Family: Mansion Mayhem (2021).
Estas obras lo consolidan como un estudio creativo versátil, desarrollando proyectos con requerimientos técnicos diversos y expectativas de marca a nivel global.
NUEVA ETAPA
En esta fase de crecimiento, la empresa ha constituido la filial Casual Brothers en las Islas. Su establecimiento en la Zona Especial Canaria permitirá aprovechar las ventajas fiscales, la proyección internacional del Archipiélago y su creciente ecosistema tecnológico y audiovisual. Canarias cuenta hasta la fecha con una cuarentena de estudios que crean más de 220 puestos de trabajo. Se trata de un sector incipiente en el que hasta 2019 prácticamente no existían estudios, y en donde la creación y el impulso de la marca Canary Islands Games por parte de la Zona Especial Canaria y Proexca atrae la atención de nuevas empresas desarrolladoras.
Este nicho, además, presenta sinergias con la animación y los efectos visuales digitales, muy desarrollado en el Archipiélago, creando un polo de artes digitales referente en el mundo con más de 2.000 personas y más de 50 estudios que entregan trabajos para compañías como Netflix, Amazon, Apple, Warner, Disney o Hasbro. “Casual Brothers inicia en Canarias una etapa de expansión estratégica”, señala un portavoz de la compañía. “La ZEC nos ofrece un entorno óptimo para crecer, atraer talento y reforzar la capacidad de desarrollar juegos para marcas y audiencias globales”.
“Canarias ya es la cuarta comunidad de España con más apoyo al videojuego. Donde hace pocos años casi no existían estudios consolidados, empezamos a tener un ecosistema relevante. Siguiendo la receta que ya usamos en el audiovisual, de creación de marca, impulso de imagen conjunta en el exterior y atracción de inversión, en unos años seremos uno de los principales hubs de videojuego de España”, afirma Pablo Hernández, presidente de la ZEC.