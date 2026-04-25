Cervera rebaja todo tipo de euforia y asegura ver aún lejos el ascenso: “Hay que seguir jugando igual”

Álvaro Cervera reconoció que el encuentro de su equipo frente a la Ponferradina es “especial”, pero el entrenador quiso rebajar cualquier tipo de euforia e insistió en que todavía ve el objetivo del ascenso “lejano”, por lo que subrayó la necesidad de mantener la línea de trabajo mostrada hasta ahora. “Hay que seguir jugando como hemos hecho hasta ahora: que cuanto más tiempo pase, que el rival tenga menos oportunidades”, explicó, poniendo el foco en la solidez defensiva y el control de los tiempos del partido.
Durante la rueda de prensa previa al duelo de esta tarde, Cervera reflexionó sobre la evolución del equipo a lo largo de la temporada. Recordó que, en fases anteriores, el conjunto generaba mayor respeto entre los rivales debido a su dinámica positiva. “Los contrarios antes no nos conocían y tenían mucho respeto, mientras que nosotros estábamos con la flecha para arriba”, explicó.
Sin embargo, el escenario actual es diferente y el equipo ha perdido parte de esa fiabilidad: “Ahora no es posible, y cometemos errores de bulto que no cometíamos antes”.
En este sentido, insistió en la necesidad de corregir esos fallos si el equipo quiere competir con garantías: “Tenemos que mejorar cosas porque, si no, nos costará la vida ganar”.
También fue cuestionado por el anterior ascenso de los blanquiazules a Segunda A, cuyo entrenador también era el propio Cervera. El técnico aprecia notables diferencias entre aquella plantilla y l grupo actual. “Aquel equipo era más de sello de entrenador, defensivo y que quizás también defendía mejor. Este es un poco más alegre. Aquel ganaba por un sistema muy rígido, mientras que este no es tanto como aquel, sino que tiene más registros. Cuantas más cosas haces, tienes más posibilidades, pero puedes equivocarte más, y al revés”, indicó.
Cervera insistió en que sus jugadores deberán comportarse como un bloque sólido y dejar atrás los nervios si quiere evitar los “errores” que, según recalcó en varias ocasiones, se han repetido en las últimas semanas. El técnico no dudó en reconocer que estos fallos han impedido al Tenerife alcanzar los resultados previstos. “Somos un equipo que gana los partidos, pero últimamente, nos está costando, por los equipos contrarios y por nosotros mismos, porque estamos haciendo cosas que hace tres meses eran impensables”, señaló.
Tampoco ayuda que en esta fase decisiva de la temporada no estén jugando futbolistas fundamentales. “Llevamos mucho tiempo con cuatro bajas, como mínimo, de jugadores que tendrían que estar en los momentos claves para decidir a favor de este equipo: Nacho, Javi Pérez, Marc Mateu… Nos hemos acostumbrado a vivir sin los lesionados, pero sí nos está costando vivir más sin ellos”, afirmó.
Sobre el rival destacó que el conjunto leonés es “un equipo ganador que sabe lo que hace y a lo que juega”, un perfil que, según admitió, se le ha atragantado al Tenerife en las últimas jornadas. “Es el mejor equipo de la segunda vuelta. Cuando llegó Nafti tuvieron una mala racha, pero le han cogido el truquillo y ahora son ganadores. Saben a lo que juegan”, añadió.
Igualmente se refirió al gran competidor esta temporada de los blanquiazules, el Celta Fortuna, que hoy también se la juega contra el Pontevedra. El míster augura que el filial no se dejará atrás muchos puntos en la recta final de la temporada. “Yo creo que ellos ganarán muchos puntos de aquí al final, así que dependerá mucho de lo que hagamos nosotros”, anticipó.