gastronomía

Un chef canario crea el primer arroz de arepa del mundo: lleva carne mechada y guasacaca

Samuel Quintero y el popular perfil @buensaborcanarias revolucionan las redes con una receta inédita: sofrito de carrillera, carne mechada, mini arepas y guasacaca
Un chef canario crea el primer arroz de arepa del mundo
Un chef canario crea el primer arroz de arepa del mundo. | TikTok
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La gastronomía canaria es experta en fusionar culturas, pero lo que acaba de ocurrir en los fogones del chef privado Samuel Quintero ha roto todos los esquemas. En una colaboración con el conocido creador de contenido @buensaborcanarias, el cocinero ha presentado una creación que ya está dando la vuelta a las islas: el primer arroz de arepa del mundo.

La receta, que combina la técnica de un arroz profesional con los ingredientes estrella de uno de los platos más queridos en el Archipiélago, comienza con una base potente: cebolla morada, pimentón de la vera y un sofrito de carrillera. A partir de ahí, la esencia de la arepa toma el control de la paellera.

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@buensaborcanarias

Publi – Hace unas semanas @samuelquintero.chef me contó que tenía una nueva serie en su canal donde visita la casa de la gente para cocinar un arroz inspirado en su comida favorita… y cuando le dije que la mía eran las Arepa, lo llamé loco 😅 No me imaginaba que de ahí podía salir algo tan brutal como lo que vino a prepararme. Quedé impresionado, porque Samuel es un verdadero artista en la cocina 👏🔥 Y ojo, que no solo crea cosas increíbles, también prepara dietas semanales personalizadas y te las lleva directo hasta donde estés. Nivelazo total 🙌 SSamuelQuinteroAArepasLoversFFoodReelsCCocinaCreativaMealPrepHealthy

♬ sonido original – Buen sabor Canarias

Un proceso de “ocho horas” de sabor

Para elevar el plato a la categoría de alta cocina, Quintero añade carne mechada (el relleno por excelencia) y moja el arroz con un caldo de carne sometido a una infusión de ocho horas, garantizando una intensidad de sabor única.

“Qué maravilla que un chef profesional venga a tu casa a prepararte un arroz de mi comida favorita”, celebra el autor de @buensaborcanarias en el vídeo que ya suma numerosas reproducciones.

El espectáculo visual llega al final. Para rematar la faena, el plato se corona con queso curado rallado y la verdadera joya de la corona: mini arepas recién hechas y un baño generoso de guasacaca.

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