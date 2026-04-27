Un chef canario crea el primer arroz de arepa del mundo: lleva carne mechada y guasacaca

La gastronomía canaria es experta en fusionar culturas, pero lo que acaba de ocurrir en los fogones del chef privado Samuel Quintero ha roto todos los esquemas. En una colaboración con el conocido creador de contenido @buensaborcanarias, el cocinero ha presentado una creación que ya está dando la vuelta a las islas: el primer arroz de arepa del mundo.
La receta, que combina la técnica de un arroz profesional con los ingredientes estrella de uno de los platos más queridos en el Archipiélago, comienza con una base potente: cebolla morada, pimentón de la vera y un sofrito de carrillera. A partir de ahí, la esencia de la arepa toma el control de la paellera.
Un proceso de “ocho horas” de sabor
Para elevar el plato a la categoría de alta cocina, Quintero añade carne mechada (el relleno por excelencia) y moja el arroz con un caldo de carne sometido a una infusión de ocho horas, garantizando una intensidad de sabor única.
“Qué maravilla que un chef profesional venga a tu casa a prepararte un arroz de mi comida favorita”, celebra el autor de @buensaborcanarias en el vídeo que ya suma numerosas reproducciones.
El espectáculo visual llega al final. Para rematar la faena, el plato se corona con queso curado rallado y la verdadera joya de la corona: mini arepas recién hechas y un baño generoso de guasacaca.