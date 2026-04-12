El IGN detecta una serie de terremotos de baja magnitud en Arafo en pocas horas

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró varios terremotos de baja magnitud en Canarias entre el 10 y el 11 de abril de 2026. De ellos, cinco se localizaron el día 11 y dos el día 10, según la relación de eventos que aparece en el visualizador interactivo.
En el caso de Tenerife, la atención se centra en Arafo, ya que el IGN sitúa cinco seísmos al oeste de Arafo entre la noche del jueves y la tarde del viernes. T
Todos ellos fueron de baja magnitud, entre 1,6 y 1,9 mbLg, y a profundidades reducidas, entre 3 y 7 kilómetros.
Cinco terremotos al oeste de Arafo
De acuerdo con los datos del IGN, los movimientos localizados en Arafo fueron los siguientes: a las 23:0 horas del 10 de abril, un seísmo de 1,6 mbLg y 3 kilómetros de profundidad. Ya el 11 de abril, el organismo registró otros cuatro terremotos en la misma zona: a las 16:59, 17:41, 18:08 y 18:55 horas.
Sus magnitudes fueron de 1,6, 1,6, 1,6 y 1,9 mbLg, respectivamente. Las profundidades que figuran en la tabla son de 3 kilómetros en los tres primeros casos y de 7 kilómetros en el último.
Otros dos seísmos entre el 10 y el 11 de abril
Además de esos movimientos al oeste de Arafo, la tabla del IGN recoge otros dos terremotos entre Gran Canaria y Tenerife. Uno se produjo el 10 de abril a las 04:08 horas, con una magnitud de 2,0 mbLg y una profundidad de 28 kilómetros. El otro figura el 11 de abril a las 06:35 horas, con una magnitud de 1,5 mbLg y 37 kilómetros de profundidad.
Actividad de baja magnitud
Los datos visibles en el visualizador reflejan, por tanto, una secuencia de terremotos de baja magnitud en Tenerife y su entorno durante dos jornadas consecutivas.
En el caso de Arafo, los registros aparecen concentrados en pocas horas y con características similares, tanto por magnitud como por profundidad.