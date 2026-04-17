Cine para todos los gustos en la cartelera de estrenos

Esta semana debutan en cines la terrorífica La momia de Lee Cronin, la divertida La familia Benetón +2, el intenso thriller Prime Crime de Gus Van Sant, la elegante sátira La mujer más rica del mundo, con Isabelle Huppert, La habitación de Mariana, el drama italiano El chico de los pantalones rosas, el remake de Mi querida señorita y el fenómeno colombiano Un poeta, entre otras.
Así, tras el éxito de Posesión infernal: El despertar, Lee Cronin se adentra ahora en una de las historias de terror más emblemáticas de todos los tiempos con una versión retorcida de La momia. La película arranca cuando una niña desaparece sin dejar rastro en Egipto y, ocho años después, es hallada en unas terribles condiciones físicas y mentales. Está protagonizada por Jack Reynor, la española Laia Costa y la joven actriz Natalie Grace.
Cine familiar rodado en Canarias
La familia Benetón +2, secuela de la exitosa comedia familiar dirigida por Joaquín Mazón y protagonizada por Leo Harlem y El Langui junto a su entrañable elenco infantil, aterriza en cines para el disfrute de todos los públicos. Pepe Viyuela, Llum Barrera, Iñaki Miramón, Enrique Villén y Anabel Alonso completan el reparto, con la colaboración especial de los Masaka Kids. Rodada en localizaciones de Madrid y Canarias, esta vez, cuando Toni Benetón cree tener todo bajo control en su caótica familia multicultural, la llegada de dos nuevos bebés desata el doble de problemas.
Prime Crime (A True Story) es el título de lo nuevo de Gus Van Sant, ganador de la Palma de Oro de Cannes con Elephant, quien recrea el primer secuestro televisivo en directo que conmocionó a Estados Unidos. Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Al Pacino y Colman Domingo encabezan su reparto estelar. Tras ser estafado por un banco, Tony Kiritsis secuestra al hijo del presidente con un dispositivo mortal al cuello, exigiendo su dinero, indemnización y una disculpa pública en prime time vista por millones.
Cine francés
La mujer más rica del mundo es la nueva sátira del director y guionista francés Thierry Klifa protagonizada por Isabelle Huppert, en un rol inspirado en la heredera de L’Oréal Liliane Bettencourt. La película disecciona con glamour y mordacidad el escándalo familiar de la protagonista: un amor apasionado con un ambicioso fotógrafo, secretos dinásticos, donaciones millonarias y una guerra sin cuartel.
Desde Francia, también llega La habitación de Mariana, un drama dirigido por Emmanuel Finkiel y protagonizado por Mélanie Thierry, Artem Kyryk y Anastasia Fein, ambientado en la Ucrania de 1942 bajo la ocupación nazi. Basada en la novela Flores de sombra de Aharon Appelfeld, cuenta la historia de Hugo, un niño de 12 años, que para salvarlo de la deportación es escondido por su madre en el armario de la habitación de Mariana, una prostituta en un burdel.
La película italiana del momento
Además, se estrena El chico de los pantalones rosas, todo un fenómeno de taquilla en Italia, con más de un millón y medio de espectadores, dirigido por Margherita Ferri. Está basada en la historia real de Andrea Spezzacatena, un chico de 15 años que se ve envuelto en una espiral de bullying que le lleva al primer suicidio por ciberacoso reconocido en Italia, con la poderosa voz de su madre impulsando el cambio social contra el acoso escolar.
Otros estrenos
Asimismo, antes de su lanzamiento en Netflix, pasa por cartelera Mi querida señorita, dirigida por Fernando González Molina y producida por los Javis. Esta nueva versión del filme nominado al Óscar y protagonizado en 1972 por José Luis López Vázquez, cuenta ahora con Elisabeth Martínez en el papel de Adela, una joven intersexual en busca de su identidad.
Por su parte,Un poeta, el fenómeno del cine colombiano del momento, dirigido por Simón Mesa Soto y protagonizada por el debutante Ubeimar Ríos como Óscar Restrepo, se estrena este viernes tras ganar premios en Cannes y San Sebastián. Tragicomedia sobre un “poeta en la sombra” que cuida a su madre y guía a la joven Yurlady, convirtiendo su fracaso en un espectáculo hilarante.