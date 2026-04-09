Clavijo, tras conocerse que Canarias pagará por la visita del Papa: “Madrid y Barcelona también la costearán; no seamos cínicos e incoherentes”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha justificado este jueves que las islas vayan a sufragar parte de la vista del Papa a España, cuyo coste total asciende a un total de 15 millones de euros, convencido de que Madrid y Barcelona también destinarán recursos públicos “en especie o económicamente”.
Clavijo ha defendido la decisión de las autoridades canarias de entregar el dinero directamente a los obispados en un desayuno informativo en Madrid, en el que ha relacionado la visita de León XIV al archipiélago el 11 y 12 junio próximo con la “humanidad” el pueblo canario con los inmigrantes.
Ha contrastado este “ejemplo” con el “tacticismo”, “electoralismo” y “oportunismo político” con el que, en su opinión, se aborda en ocasiones el fenómeno de la inmigración como, según ha dicho, se vio este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
Todas las comunidades presididas por el PP, no así la ciudad autónomas de Ceuta, decidieron no participar en la reunión, por lo que tuvo que ser cancelada por falta de quórum.
Clavijo ha apelado en este sentido a lo que denomina el “modo canario”, basado en la búsqueda del consenso por encima de las discrepancias.
Sobre la aportación de Canarias a la visita del papa, ha explicado que se ha decidido cuantificar el coste que tendrá en las islas y dar una subvención nominal a la Iglesia, porque así los procedimientos de contratación son “mucho más cómodos, transparentes y ágiles”.
El Cabildo de Tenerife hará una aportación de 500.000 euros para asumir parte del coste de la visita del pontífice, una decisión que, según la Presidencia de la corporación se aprobó por unanimidad, pero que después matizó el PSOE diciendo que se abstuvo y no votó a favor por considerar que una decisión así requería “mayor información, justificación y consenso social”.
Ante esta polémica, Clavijo ha resaltado que la proyección internacional que la presencia de León XIV dará a Canarias no la da ninguna campaña publicitaria.
Ha incidido en que, como en normal, el viaje tendrá un coste para las ciudades que visitará que se va a sufragar “de una manera o de otra” y ha aludido a las subvenciones públicas que se destinan a los clubes de fútbol o de los recursos en seguridad que se movilizan cuando hay grandes conciertos.
“Evidentemente la visita del papa tiene un componente mucho más moral, religioso, humano que un concierto o un patrocinio de un equipo de fútbol”, ha precisado Clavijo, que ha pedido no ser “cínicos e incoherentes” ni buscar en la visita del papa un nuevo elemento de confrontación política.