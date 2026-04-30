La desesperada maniobra de un conductor en Canarias para saltarse el control: llevaba un “arsenal” de drogas

La Policía Local de Telde (Gran Canaria) detuvo en la tarde del pasado 21 de abril a un conductor que, estando en posesión de diferentes sustancias estupefacientes, realizó una maniobra evasiva al percatarse de la existencia de un control del tráfico urbano.
En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que los hechos tuvieron lugar sobre las 17.45 horas en la zona de San Gregorio, durante un servicio ordinario de control y supervisión del tráfico urbano.
Así, los agentes observaron un vehículo cuyo conductor realizó una maniobra evasiva al percatarse de la presencia policial, lo que motivó su inmediata identificación y posterior inspección.
Por su parte, durante la actuación, los policías locales detectaron un fuerte olor a sustancias estupefacientes procedente del interior del vehículo.
Tras la inspección, localizaron diversas cantidades de dinero fraccionado, varias dosis de una sustancia presuntamente cocaína, una pieza de sustancia con características similares al hachís, un cigarrillo liado con sustancia vegetal presumiblemente marihuana, medicamentos y una navaja plegable.
Ya en dependencias policiales, y durante el preceptivo cacheo de seguridad, se hallaron nuevas dosis ocultas de presunta sustancia estupefaciente, por lo que fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y su posterior puesta a disposición judicia