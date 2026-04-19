Cristina Mahelo y Gara Alemán se suman esta tarde al ‘ConCierto Paliqueo’

El Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife continúa profundizando en la música hecha en las Islas a través del programa ConCierto Paliqueo, un show en directo en el que sus protagonistas actúan y comparten su experiencia personal con el público. Este domingo estarán Cristina Mahelo y Gara Alemán, dos artistas que han sabido hacerse un amplio hueco en la industria gracias a su personalidad, su voz y su peculiar forma de incorporar y fusionar el folclore y los sonidos del Archipiélago con otros estilos musicales.
Cristina Mahelo es una artista multidisciplinar nacida en Tenerife. En este concierto compartirá parte de su proyecto escénico musical En tiempos de magua, en el que fusiona sonidos contemporáneos con música de raíz, reivindicación y nostalgia compartida. Junto a la producción de Belén A. Doreste (Lajalada), ha creado un universo sonoro que viaja entre las islas y los sentires de la población canaria.
Gara Alemán es majorera, tiene 20 años y es una de las voces más prometedoras del panorama musical canario y español. Ha creado un sonido único que combina su formación clásica con el pop y el folclore más tradicional. Su voz equilibra a partes iguales la paz del mar y la fuerza del viento de su Fuerteventura natal. Con una estética personal marcada por su poderosa imagen, mezcla tradición, sencillez y sensibilidad.
Esta singular velada contará como siempre con Rubén Rodríguez como maestro de ceremonias y la música de 101 Brass Band, con el público sentado tanto en gradas sobre el propio escenario como en el patio de butacas. Desde ambas posiciones no solo disfrutará de la música, sino también de las confidencias que hagan las cantantes al responder las preguntas que les formulen sobre la marcha desde sus teléfonos móviles. El show comienza a las 19.00 horas en el espacio de la capital tinerfeña que gestiona el Gobierno de Canarias.
EL SILENCIO
Como es habitual en estas sesiones en directo, parte de la velada de ConCierto Paliqueo se concentra en un asunto concreto, que sus protagonistas deben abordar tanto de forma oral como cantando a partir de algún tema de su repertorio. Esta vez se pone el foco en el silencio y en la importancia de las pausas dentro de una industria musical en la que prima la renovación constante de contenido en miles de plataformas. El diálogo musical abordará asimismo lo que no vende y todo aquello que el algoritmo no premia.