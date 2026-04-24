Cristina Ramos emprende en ‘Íntimo e insólito’ un viaje por múltiples géneros

El Teatro Leal de La Laguna programa este viernes, a las 20.00 horas, el espectáculo musical Íntimo e insólito, de la cantante Cristina Ramos, una de las voces más potentes del panorama actual, que llega en un formato diseñado para distancias cortas. La propuesta se plantea como un recital que brinda un recorrido a través de distintos géneros y estilos. Acompañada al piano, la artista ofrece una interpretación que transita desde la ópera hasta el rock, pasando por la canción española, los musicales y el pop.
Cristina Ramos, originaria de Las Palmas de Gran Canaria y conocida internacionalmente por su participación en Got Talent España y La Voz México, demostrará su virtuosismo y versatilidad vocal sobre el escenario del espacio cultural lagunero. Su capacidad para transitar entre la potencia del rock y la delicadeza de la lírica será el sello distintivo de esta actuación.
El público podrá disfrutar de temas tan conocidos como el bolero de Álvaro Carrillo Sabor a mí o I will always love you, el clásico que consolidó a Whitney Houston como un referente mundial.
Conocida por su capacidad para cantar y combinar diferentes géneros, Cristina Ramos es licenciada superior en Canto por el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria, ciudad donde nació y reside. Su participación y victoria en los programas Got Talent, en 2016, y La Voz México, en 2018, además de ser la única cantante en el Top 5 de America´s Got Talent The Champions y Golden Buzzer, de David Foster en GTW China, la han convertido en una artista excepcional.
Su triunfo en el programa Got Talent de España la catapultó a la fama mundial, creando un fenómeno viral de más de 100 millones de visualizaciones en apenas una semana. Desde entonces, y gracias a su versatilidad e imponente puesta en escena, Cristina Ramos no deja de protagonizar galas y citas por todo el mundo, llegando a estrenar un año después su propio espectáculo, Rock Talent, viajando por toda Europa como protagonista de actos de grandes marcas.