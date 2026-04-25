De Atahualpa Yupanqui al ‘jazz’: Andrés Leoni Trío

En un tiempo dominado por grandes escenarios y propuestas masivas, todavía sobreviven espacios donde la música se vive desde la cercanía, casi en secreto. Este domingo 26 de abril, a partir de las 13.00 horas, uno de esos lugares volverá a abrir sus puertas: El Huerto Acústico, en Arico, acogerá una nueva cita del Festival NoBo (No Solo Boleros) con la actuación de Andrés Leoni Trío, en un formato íntimo y de aforo limitado que obliga a reservar con antelación.
El espacio apuesta por recuperar la esencia del directo: pocos asistentes, escucha atenta y una conexión real entre artistas y público. En este contexto, la actuación de Andrés Leoni Trío se presenta como una experiencia especialmente cuidada, pensada para quienes buscan algo más que un concierto convencional.
El trío está formado por Andrés Leoni, a la voz, acompañado por Satomi Morimoto, al piano, y Tomás López-Perea Cruz, al contrabajo. Juntos construyen un universo sonoro que bebe del folclore argentino, pero que no se queda en la tradición, sino que lo expande hacia otros territorios musicales. Su propuesta fusiona estos sonidos con el jazz y diferentes ritmos latinos, generando un diálogo entre lo clásico y lo contemporáneo.
El repertorio se apoya en gran medida en la obra de Atahualpa Yupanqui, una de las figuras más influyentes del folclore argentino, junto a incursiones en el tango y otras piezas que amplían el espectro emocional del concierto. Esta combinación permite al trío ofrecer un espectáculo que transita entre la introspección y la energía, entre la raíz y la reinterpretación.
Lejos de una propuesta puramente académica, el directo de Andrés Leoni Trío destaca por su intensidad y su capacidad para emocionar. Es un concierto que invita a escuchar, pero también a sentir; a dejarse llevar por una narrativa musical que se construye en tiempo real, en complicidad con el espacio y con quienes lo habitan durante ese breve intervalo.
El acceso está limitado y únicamente es posible mediante reserva previa. Para asistir es imprescindible formalizar la reserva a través del número de WhatsApp 695 271 744.
En un entorno donde la música en vivo busca constantemente reinventarse, propuestas como la de El Huerto Acústico demuestran que, a veces, la innovación pasa por volver a lo esencial. Un espacio reducido, una propuesta honesta y un público dispuesto a escuchar son los ingredientes de una fórmula que sigue funcionando.
Este domingo, en Arico, esa fórmula volverá a ponerse en práctica de la mano de Andrés Leoni Trío. La muestra cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, los cabildos de Tenerife y La Gomera y el Ayuntamiento de La Laguna.