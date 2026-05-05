La cómica Alba Boek estrena este sábado su gira ‘Bastarda’ en La Bowie

La cómica Alba Boek estrena su gira Bastarda, un monólogo que combina transgresión y crítica desde los márgenes, este sábado (21.00 horas) en La Laguna, en La Bowie (Elías Serra Rafols, 41). Las localidades se encuentran a la venta en el sitio web entradium.com.
“Si buscas un plan tranquilo, este no es tu sitio”, señala Alba Boek en toda una declaración de intenciones. “Bastarda sale del Festival Desaquellados de Comedia, organizado por Petite Lorena”, explica la humorista, quien fue seleccionada en 2025 para componer la primera hornada de la Academia Palmera de Comedia. Dirigida por Ignatius Farray, contó con docentes como Eva Hache, Laureano Márquez o Iggy Rubín. Alba Boek pisa el acelerador y presenta ahora un espectáculo “brutalmente divertido” que no dejará a nadie indiferente.
Bastarda es un show de stand up comedy que hermana lo canario con la disidencia de género en un amplio abanico, desde el humor y la reivindicación. El proyecto cuenta con un diseño de imagen a cargo de la artista visual canaria Asiria Álvarez.