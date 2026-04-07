Cambiar de residencia es uno de los trámites más agotadores a los que se enfrenta cualquier persona. Sin embargo, en el ámbito laboral español, existe un respiro legal que muchos empleados pasan por alto por puro desconocimiento referente al permiso por mudanza. Está confirmado por la ley: el trabajador tiene derecho a pedir 1 día de permiso pagado si se va a mudar de casa, una garantía que permite organizar el traslado del domicilio habitual sin que el bolsillo se vea resentido a final de mes.
Este permiso por mudanza, que afecta a Canarias, no es una concesión voluntaria de la empresa ni un favor que deba devolverse; es un precepto recogido en la normativa laboral básica que protege la conciliación y la estabilidad del empleado durante un cambio de vida tan relevante.
El Estatuto de los Trabajadores: La base del permiso por mudanza
La piedra angular de este beneficio se encuentra en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Este texto legal, que actúa como el “escudo” de cualquier asalariado en España, especifica que el personal puede ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por el tiempo de un día por traslado del domicilio habitual.
Es fundamental entender qué implica que este permiso sea retribuido. Al estar amparado por el permiso por mudanza, la jornada se computa como efectivamente trabajada. Esto significa que la empresa tiene prohibido por ley:
- Descontar el salario correspondiente a ese día de la nómina.
- Obligar al empleado a recuperar las horas en jornadas posteriores o fines de semana.
- Sustituir el día de mudanza por un día de vacaciones del cómputo anual.
¿Pueden ser más de 24 horas? La clave está en los convenios
Aunque la ley nacional establece el mínimo de un día, la realidad en sectores clave de Canarias (como la hostelería, el comercio o la sanidad) puede ser aún más favorable. Muchos convenios colectivos mejoran este derecho, ampliando el permiso a dos días naturales, especialmente cuando el traslado requiere desplazarse entre diferentes municipios o, como ocurre frecuentemente en nuestro archipiélago, entre distintas islas.
Por ello, es vital que el trabajador consulte el convenio específico de su sector. En algunos casos, si la mudanza implica un cambio de provincia o isla de residencia, el tiempo de permiso pagado puede incrementarse significativamente para cubrir los tiempos de desplazamiento.
Requisitos para que el permiso por mudanza sea válido
Para que el derecho sea incuestionable y la empresa no pueda oponerse, el trabajador debe cumplir con una serie de pasos formales. No basta con faltar al puesto; hay que cumplir con el deber de preaviso y justificación.
- Aviso previo: Se recomienda comunicar la intención de disfrutar del permiso con al menos 15 días de antelación, o según marque el convenio, para no perjudicar la operativa de la empresa.
- Domicilio habitual: Este es el punto crítico. La ley solo reconoce el permiso para el cambio de la vivienda principal. No se tiene derecho a este día pagado si la mudanza es hacia una segunda residencia, una casa de vacaciones o un alquiler temporal por motivos de ocio.
Documentación necesaria para la empresa
Una vez disfrutado el día, o antes de hacerlo, la empresa puede (y suele) exigir un comprobante que acredite que la mudanza es real. Los documentos más comunes y aceptados son:
- El nuevo contrato de alquiler o la escritura de propiedad.
- Un certificado de empadronamiento actualizado en la nueva dirección.
- Facturas de suministros (luz, agua o gas) a nombre del trabajador en el nuevo domicilio.
- El contrato de una empresa de mudanzas profesional.
¿Qué pasa si la empresa se niega a concederlo?
Si el trabajador ha cumplido con el preaviso y puede demostrar que se trata de su vivienda habitual, la empresa no tiene potestad legal para denegar el permiso. Al estar “confirmado por la ley”, cualquier negativa injustificada podría ser constitutiva de una sanción ante la Inspección de Trabajo.
En definitiva, si tienes previsto cambiar de aires este 2026, recuerda que el permiso por mudanza es tu aliado. No malgastes tus días de vacaciones en cargar cajas; haz valer tu derecho a un día de descanso pagado y organiza tu nuevo hogar con la tranquilidad de que tu salario está protegido por el Estatuto de los Trabajadores.