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Bandas adhesivas en la TF-1: la solución del Cabildo para evitar la muerte de aves

Trabajan en resolver el problema detectado de colisión de aves contra las pantallas acústicas en la TF-1
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Las áreas de Carreteras y Medio Natural del Cabildo tinerfeño trabajan en resolver el problema detectado de colisión de aves contra las pantallas acústicas en la TF-1, a la altura de Candelaria, con la instalación de elementos visuales que reduzcan el riesgo.

Así lo ha informado la corporación insular en una nota, donde detalla que ya se han solicitado presupuestos a empresas especializadas para instalar bandas adhesivas con un patrón específico que mejora la percepción de la barrera por parte de la fauna.

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En concreto, se trabajaría en tramitar los expedientes necesarios con la mayor brevedad posible, para actuar con rapidez para instalar las medidas correctoras propuestas y evitar que se sigan produciendo colisiones de aves en este tramo de la TF-1.

Las medidas correctoras se centrarán inicialmente en el tramo donde los técnicos han detectado una mayor incidencia de colisiones, aunque también se estudiarán actuaciones preventivas en otros puntos de la autopista donde pudieran registrarse situaciones similares.

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