Frustradas, esperas y desvíos: varios vuelos afectados en Canarias por meteorología adversa

La jornada aérea de este jueves, 9 de abril, está siendo especialmente compleja para los vuelos en Canarias. Las condiciones meteorológicas adversas, marcadas por fuertes rachas de viento y el peligroso fenómeno de la cizalladura, han obligado a activar protocolos de seguridad en varios aeropuertos del Archipiélago. Según han informado los Controladores Aéreos a través de sus canales oficiales, la situación ha derivado en maniobras frustradas, esperas en el aire y el desvío de al menos tres aeronaves a aeropuertos alternativos para garantizar la integridad de los pasajeros.
Vuelos en Canarias afectados por la cizalladura
El principal enemigo de las operaciones hoy está siendo el viento cruzado y la cizalladura (cambios bruscos en la dirección o velocidad del viento). Estos factores han dificultado enormemente las aproximaciones a las pistas, provocando que varios pilotos tuvieran que realizar “frustradas” (abortar el aterrizaje en el último momento) para volver a ganar altura y esperar una ventana de tiempo más favorable.
En el Aeropuerto de Fuerteventura (FUE), la meteorología adversa ha sido determinante. Según los datos reportados, un vuelo con origen en Tenerife Norte (TFN) tuvo que regresar a su aeropuerto de origen tras ser imposible tomar tierra en la Maxorata. Del mismo modo, una conexión procedente de Gran Canaria (LPA) se vio obligada a dar media vuelta debido a las condiciones de seguridad en la pista majorera.
Muchos problemas de viento cruzado y cizalladura en varios aeropuertos de #Canarias.— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) April 9, 2026
Frustradas, esperas y desvíos a aeropuertos alternativos por seguridad. #SafetyFirst pic.twitter.com/SbAYNl17VM
Desvíos y retrasos en Gran Canaria y Tenerife
El Aeropuerto de Gran Canaria tampoco se ha librado de los efectos del temporal. Uno de los incidentes más destacados de la mañana ha sido el del vuelo internacional procedente de Gotemburgo (GOT). Tras varios intentos y esperas, el aparato ha tenido que ser desviado al Aeropuerto de Tenerife Sur (TFS), donde la visibilidad y el viento permitían una operativa más segura, según ha confirmado AENA.
Esta inestabilidad no solo afecta a los desvíos directos, sino que genera un “efecto dominó” de retrasos en toda la red canaria. Las tripulaciones se mantienen en contacto constante con las torres de control, evaluando minuto a minuto la evolución de las rachas, que en algunos puntos de las islas están superando los umbrales de seguridad establecidos para ciertos tipos de aeronaves.
Recomendaciones para los pasajeros Ante la incertidumbre que generan estos episodios de viento en Canarias, se recomienda a todos los usuarios que tengan previsto volar durante las próximas horas que consulten el estado de su vuelo directamente con la aerolínea o a través de la aplicación oficial de AENA. Se espera que la situación de inestabilidad se mantenga durante buena parte de la tarde, por lo que no se descartan nuevas incidencias en el tráfico aéreo regional e internacional.
La seguridad aérea es la prioridad absoluta en estos casos. Aunque las esperas y los desvíos suponen un contratiempo para los viajeros, las maniobras de frustrada son procedimientos estándar y seguros que demuestran la eficacia de los sistemas de control y la pericia de los pilotos frente a la naturaleza indomable del clima isleño.