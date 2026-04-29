Escándalo en pleno paseo: detenida tras agredir a la Policía y ocultar una orden de búsqueda

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC) de la Policía Autonómica Canaria han detenido en el paseo de Las Canteras, en Gran Canaria, a una mujer sobre la que pesaba una requisitoria judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión.
La actuación se inició tras un aviso recibido en la Sala CECOES 1-1-2, en el que se alertaba de la presencia de una persona alterando el orden en la vía pública.
Una vez localizada, la mujer facilitó datos falsos a los agentes y mostró una actitud violenta, llegando a acometer contra los efectivos policiales, motivo por el que fue detenida como presunta autora de delitos de atentado a agente de la autoridad, resistencia grave y daños.
Tras las comprobaciones realizadas, los agentes confirmaron que la arrestada tenía en vigor una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión. Durante su traslado a dependencias policiales, la detenida ocasionó además daños en un vehículo oficial.
Finalmente, la mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial para el cumplimiento de la orden de ingreso en prisión.