Los nervios delatan a un hombre que caminaba por el Aeropuerto de La Palma con casi medio kilo de droga: así le pillaron

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Santa Cruz de La Palma, han detenido a un varón de 31 años, vecino del municipio de Villa de Mazo, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.
Los hechos sucedieron en el exterior del Aeropuerto insular de La Palma, cuando los agentes de la Guardia Civil que se encontraban prestando servicio de prevención de la seguridad ciudadana observaron al acusado caminando solo por la vía pública, quien al percatarse de la presencia de los agentes adoptó una actitud esquiva y nerviosa, motivo por el cual, y ante las sospechas de que pudiera estar tratando de ocultar algo, decidieron darle el alto para identificarlo.
Tras mantener una entrevista con el mismo, su actitud de tensión aumentó, por lo que los agentes decidieron realizarle un registro superficial de sus pertenecías, encontrando 495 gramos de hachís y 3.380 euros en efectivo divididos en diversos tipos de billetes.
Por lo expuesto, se procedió a la detención del mismo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente.