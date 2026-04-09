Golpe al crimen organizado: arrestan en Canarias a uno de los líderes de la peligrosa mafia irlandesa ‘Hutch’

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la policía irlandesa (Garda Siochána), han detenido este miércoles, 8 de abril, en la localidad de Tías (Lanzarote) a uno de los líderes de la organización criminal ‘Hutch’.
El arrestado, considerado por las autoridades de Dublín como pieza clave de una de las estructuras delictivas más peligrosas de Irlanda, se encontraba en el punto de mira de la red ENFAST.
La detención se produjo en menos de 24 horas después de que Irlanda emitiera una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). Efectivos de la Garda se desplazaron expresamente a España para colaborar en el dispositivo que permitió localizar el paradero del fugitivo en la isla de Lanzarote.
Cúpula de inteligencia y control financiero
Según la Dirección General de la Policía, el detenido ocupaba una posición en la cúspide de la organización como líder de su célula de inteligencia. Además, se le acusa de dirigir presuntamente los movimientos de dinero de la red criminal junto a su padre.
Esta no es la primera intervención de relevancia contra este clan en el Archipiélago. En octubre de 2024, fue arrestado también en Lanzarote el jefe de la mafia, Gerard Hutch, conocido como ‘El Monje’, junto a otras ocho personas vinculadas a delitos de tráfico de drogas, trata de personas y blanqueo de capitales.
🚩Detenido uno de los líderes de la organización criminal #irlandesa “Hutch”— Policía Nacional (@policia) April 9, 2026
🔹El arrestado ha sido localizado en un municipio de la isla de #Lanzarote
🚔Estaba considerado como el líder de la célula de inteligencia de la organización y dirigía sus movimientos monetarios
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Una organización marcada por la rivalidad
La estructura de los ‘Hutch’ se define por fuertes lazos familiares intergeneracionales y una presencia histórica en la ciudad de Dublín. La organización mantiene desde 2016 un enfrentamiento directo con otro clan criminal, los ‘Kinahan’, un conflicto que se ha cobrado 18 víctimas mortales hasta la fecha, la mayoría pertenecientes al círculo de los Hutch.
El origen de esta escalada de violencia se sitúa en el asesinato de Gary Patrick Hutch en Mijas (Málaga) en el año 2015. Aquel crimen desencadenó una serie de represalias que afectaron, entre otros, al propio hermano del gángster dublinés. Cabe recordar que este último fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros por un juzgado de Arrecife meses después de su detención previa.
La investigación continúa abierta para analizar las posibles ramificaciones de la actividad de esta organización en territorio nacional.