Cuidado en la autopista: la DGT revela dónde se ponen ya más multas (y no es donde creías)

Tradicionalmente, el foco de la vigilancia y el peligro se situaba en las carreteras secundarias. No obstante, el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT) tras su reciente campaña de control de velocidad (celebrada entre el 13 y el 19 de abril) arroja una realidad distinta: las autopistas y autovías concentran ya la mayoría de las infracciones.
El 53% de las multas, en vías rápidas
Durante los siete días que duró la campaña, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil vigilaron la velocidad de 1.256.540 vehículos. El despliegue, que contó con 3.537 puntos de control, se saldó con 78.045 conductores denunciados.
Lo sorprendente no es el número de multas, que se mantiene estable en un 6,2% de los vehículos controlados, sino el escenario donde se producen:
- Autopistas y autovías: registraron el 53,5% de las infracciones (41.772 denuncias).
- Carreteras convencionales: supusieron el 43,8% (34.215 denuncias).
- Travesías: apenas representaron el 2,6% (2.058 denuncias).
Este dato confirma un desplazamiento de las conductas infractoras hacia las vías de alta capacidad, un entorno donde el exceso de velocidad suele percibirse, erróneamente, como menos peligroso.
Se duplican los delitos penales por velocidad
Uno de los puntos más preocupantes del informe de Tráfico es el aumento de la agresividad al volante. Un total de 15 conductores fueron puestos a disposición judicial por exceder en más de 80 km/h el límite permitido, incurriendo en un delito tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal.
Esta cifra no es anecdótica: se ha duplicado en los últimos dos años, lo que ha llevado a las autoridades a plantear la necesidad de revisar la normativa actual para que las sanciones resulten más disuasorias ante comportamientos especialmente graves.
Teléfono 018: ayuda directa a las víctimas
En el marco de esta campaña, la DGT recuerda la disponibilidad del 018, el canal de atención a víctimas de siniestros viales. Se trata de un servicio:
- Gratuito y confidencial.
- Atendido por psicólogos, trabajadores sociales y abogados.
- Disponible de 8:00 a 21:00 horas los 365 días del año.
- Vías de contacto: Teléfono 018, WhatsApp (645 713 823) o en su web oficial.