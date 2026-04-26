La DGT cambia las normas: los jóvenes podrán obtener el carnet de conducir desde los 17 años

La DGT prepara la aplicación de la nueva Directiva Europea que permite obtener el carnet de conducir a los 17 años. Esta medida introduce la conducción acompañada para jóvenes antes de alcanzar la mayoría de edad. Los beneficiarios deberán superar los exámenes habituales y circular siempre con un supervisor experimentado hasta cumplir los 18 años.
La normativa comunitaria abre la puerta a un cambio histórico en la movilidad juvenil en España. La Dirección General de Tráfico ya trabaja en la transposición del artículo 17 de la Directiva Europea 2025/2205. Este texto legal establece que los Estados miembros pueden autorizar la expedición del permiso B a menores de edad. El objetivo principal es reforzar la seguridad vial y facilitar el aprendizaje progresivo.
Requisitos para obtener el carnet de conducir a los 17 años
El proceso para conseguir la licencia no varía respecto al modelo actual. El aspirante debe aprobar el examen teórico y superar la prueba práctica en las mismas condiciones que cualquier adulto. La diferencia reside en que el permiso incluirá el código 98.02 en su reverso. Este identificador prohíbe explícitamente la conducción en solitario antes de cumplir los 18 años.
Este sistema se inspira en el éxito del denominado modelo alemán. Los jóvenes conductores podrán ganar experiencia al volante en situaciones reales de tráfico bajo vigilancia constante. La subdirectora de Formación de la DGT, Montserrat Pérez, destaca que esta fórmula mejora la confianza durante los primeros kilómetros de rodaje. La fecha límite para integrar esta norma en el ordenamiento jurídico español es el 26 de noviembre de 2028.
Cómo funciona la conducción acompañada de la DGT
La normativa es muy estricta con la figura del supervisor que acompañará al menor. El acompañante debe tener al menos 24 años y poseer el carnet de conducir de la misma categoría desde hace más de cinco años. Además, esta persona no puede haber sido privada del derecho a conducir en el último lustro. El tutor debe cumplir rigurosamente las normas de alcohol y drogas, actuando como un ejemplo de comportamiento para el aprendiz.
La DGT considera que la conducción acompañada resulta especialmente útil para determinados colectivos. Los jóvenes que residen en zonas despobladas ganarán autonomía de forma temprana. También beneficia a los estudiantes que planean iniciar la universidad con vehículo propio. El organismo recalca que no se modifica el modelo formativo ni los contenidos de los exámenes oficiales.
Un paso hacia la seguridad vial europea
La Unión Europea busca homogeneizar las licencias y reducir la siniestralidad entre los conductores noveles. La presencia de una persona con experiencia en el asiento del copiloto ayuda a corregir vicios al volante desde el primer día. El acompañante no es un simple pasajero, sino una figura de referencia técnica y moral para el conductor de 17 años.
España ya ha constituido un grupo de trabajo para definir los detalles finales de la aplicación. Aunque el plazo máximo es 2028, la intención de la administración es agilizar los trámites para responder a la demanda social. El carnet de clase B inicia así una transformación profunda que sitúa a los menores en el centro de la nueva movilidad urbana e interurbana.