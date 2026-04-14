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Buscan a Diego Manuel, desaparecido en Canarias

No se sabe nada de él desde el pasado 6 de abril
Buscan a Diego Manuel, desaparecido en Canarias
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La Policía Nacional ha solicitado este martes colaboración para encontrar a Diego Manuel C. P., de 25 años, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria y del que no se sabe nada desde el 6 de abril.

Diego Manuel, según ha informado el cuerpo policial, tiene una estatura de 1,80 metros, constitución delgada, ojos marrones y pelo castaño.

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La Policía Nacional solicita, a cualquier persona que pueda tener información sobre el joven, que contacte con el cuerpo policial a través del 091.

Buscan a otra joven desaparecida

Esta martes también se ha solicitado colaboración para encontrar a Naikaren del Carmen A. R., de 18 años, a quien se le perdió la pista en Las Palmas de Gran Canaria el pasado 4 de abril.

Según detalla la ficha difundida en redes sociales para dar con su localización, Naikaren mide 1,50 metros, es de complexión delgada y tiene los ojos marrones y el pelo negro.

Más de 3.300 denuncias por desaparecidos en Canarias en un año

El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos.

Según el informe anual presentado por el Ministerio del Interior, las islas solo se sitúan por detrás de Madrid (3.874), Cataluña (3.564) y Andalucía (3.333).

Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.

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