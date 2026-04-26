El Cabildo destina 430.000 euros a espacios escénicos municipales de Tenerife

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, anuncia la aprobación de las bases y convocatoria de subvenciones destinadas a la Red de Espacios Escénicos Municipales de Tenerife (REEM) para 2026.
“Con esta iniciativa damos un paso firme para garantizar una oferta cultural estable, diversa y de calidad en los teatros y auditorios de toda la Isla”, señala Acha, quien subraya que el “objetivo es que la cultura llegue de forma equilibrada a todos los rincones de Tenerife, fortaleciendo al mismo tiempo el tejido profesional del sector”.
La convocatoria cuenta con una inversión de 430.000 euros y está dirigida a los ayuntamientos y su sector público institucional, que podrán presentar una única solicitud por municipio. Las ayudas permitirán sufragar parcialmente los costes de programación y gestión de los espacios escénicos municipales, promoviendo una mayor colaboración entre el Cabildo y las entidades locales.
La subvención tiene como finalidad financiar la contratación, producción y exhibición de artes escénicas y música, además de fomentar la profesionalización del sector y el desarrollo de proyectos conjuntos entre municipios. La convocatoria contempla cuatro modalidades compatibles entre sí: programación de espectáculos, actividades de mediación cultural, residencias artísticas e investigación, y formación de técnicos municipales. Las actividades subvencionadas deberán ejecutarse entre junio de 2026 y mayo de 2027. Las ayudas insulares cubrirán hasta el 50% del coste de los proyectos, hasta el 70% en el caso de la danza, estableciéndose límites específicos según la modalidad. Las entidades beneficiarias deberán cofinanciar el resto de la inversión.
La concesión de las subvenciones se llevará a cabo en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria pública. Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica en un plazo de 20 días, acompañadas de la documentación técnica y económica correspondiente a cada modalidad.