cultura

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife exhibe la obra reciente de Julio Blancas

Junto a ‘En la paz de mis desiertos’, la entidad cultural inaugura la colectiva ‘Nudos y enredos’, que reúne a Gonzalo González, Federico García Trujillo, Abraham Riverón y Antonia Bacallado
Las dos propuestas expositivas inauguradas ayer se podrán contemplar hasta el 6 de junio. / DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife, en la capital tinerfeña (calle del Castillo, 43), inauguró este jueves dos exposiciones, una individual y otra colectiva, del programa definido con motivo de la celebración de su centenario, entre septiembre de 2025 y julio de 2026. En la presentación de las muestras participaron algunos de los artistas, el presidente de la entidad cultural, Pepe Valladares, y el comisario del programa artístico de la efeméride, Octavio Zaya.

En el proyecto individual, Julio Blancas presenta En la paz de mis desiertos, mientras que la colectiva Nudos y enredos reúne obras de Gonzalo González, Federico García Trujillo, Abraham Riverón y Antonia Bacallado. Ambas exposiciones, comisariadas por Zaya, podrán visitarse hasta el 6 de junio, de martes a sábado, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

“En la obra de Julio Blancas -explica Octavio Zaya-, el grafito deja de ser un medio para convertirse en materia viva. A través de la repetición paciente del trazo, el artista construye superficies densas donde el tiempo parece acumularse como un sedimento. Sus dibujos no describen el paisaje: lo transforman en experiencia”.

Blancas, “partiendo de la observación del territorio -barrancos, rocas, formaciones volcánicas-, ha ido desplazando su mirada hacia un espacio cada vez más interior. En estas obras, el paisaje ya no se ofrece como imagen reconocible, sino como una presencia que se intuye: cavidades, oquedades y estratos donde el negro, lejos de ser ausencia, revela luz, profundidad y memoria”, señala el comisario, quien apunta que En la paz de mis desiertos “alude a ese lugar de recogimiento donde todo lo superfluo desaparece”.

CUARTA EDICIÓN

Gonzalo González, Federico García Trujillo, Abraham Riverón y Antonia Bacallado protagonizan la cuarta edición de Nudos y enredos, que alude al tiempo contemporáneo, “de conexiones complejas, donde las relaciones se multiplican, se tensan y se transforman constantemente”.

Estas exposiciones colectivas “reúnen obras que no buscan una lectura única, sino que abren un campo de relaciones. Al situarse unas junto a otras, generan fricciones y afinidades que invitan al espectador a establecer sus propios vínculos. El sentido no está solo en cada pieza, sino en los espacios que se activan entre ellas”, explica, asimismo, Octavio Zaya.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas