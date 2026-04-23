El Espacio La Granja, nuevo escenario para ‘Lo Puro’ de Hirahi Afonso

El timplista grancanario Hirahi Afonso aterriza el próximo 25 de abril en el Espacio La Granja con Lo Puro, un espectáculo que trasciende el formato de concierto para convertirse en una experiencia sonora abierta, sin etiquetas ni fronteras. La cita, a partir de las 20:00 horas, propone un viaje musical donde tradición y contemporaneidad conviven con naturalidad.
Desde muy temprano, el timple ha sido el eje de su trayectoria, aunque su evolución artística ha ido mucho más allá del instrumento. Afonso se sitúa en una generación que entiende el folclore desde la libertad creativa, alejándose de planteamientos rígidos. Su discurso es claro: la música debe ser un espacio de exploración sin límites, donde la curiosidad y el aprendizaje constante marquen el camino.
Ese enfoque se refleja especialmente en Lo Puro, su trabajo más reciente, que supuso un punto de inflexión respecto a su debut Memento (2020). Si en aquel predominaba lo instrumental, en este nuevo proyecto el formato canción adquiere protagonismo, abriendo su universo creativo a nuevas formas de expresión. Grabado entre Barcelona y Nueva York, el disco reúne a más de 40 músicos y despliega un abanico sonoro en el que se entrelazan influencias del jazz, el flamenco, la electrónica o los sonidos mediterráneos.
La etapa formativa del artista en Barcelona, ciudad a la que se trasladó siendo adolescente, fue determinante en esa apertura estilística. Allí amplió su mirada musical y estableció conexiones con otros creadores que han marcado su desarrollo posterior. Las colaboraciones han sido, de hecho, una constante en su carrera, compartiendo proyectos con nombres como Sílvia Pérez Cruz, Pedro Guerra o Valeria Castro.
Más allá de las influencias y los encuentros, una de las claves de su propuesta radica en la manera de abordar el timple. Lejos de entenderlo como un instrumento limitado, Afonso explora sus posibilidades desde una perspectiva propia, transformando sus particularidades en recursos expresivos. El resultado es un lenguaje musical que no renuncia a la raíz, pero que tampoco se queda anclado en ella.
El directo de Lo Puro recoge esa filosofía y la lleva al escenario en forma de relato dinámico, donde conviven momentos de gran intensidad con pasajes más íntimos. El objetivo es claro: invitar al público a adentrarse en su universo sonoro sin prejuicios, priorizando la experiencia musical por encima de cualquier etiqueta.
La actuación en el Espacio La Granja se presenta así como una oportunidad para descubrir en vivo a uno de los creadores más singulares del panorama canario actual. Un artista que entiende la tradición como punto de partida, pero nunca como límite, y que reivindica la libertad como motor esencial de la música.