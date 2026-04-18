El flamenco y la danza contemporánea se unen en el capitalino Teatro Victoria

Un espectáculo no es nunca solo un espectáculo. Es también los cientos de proyectos que hay detrás. Eso es algo que Lamajara-Daniel Rosado (Cataluña) tiene muy presente. Por eso, su espectáculo de danza más reciente, Mis alegrías, es el resultado de muchos éxitos -y algunos fracasos- acumulados, pero, sobre todo, de la combinación de los recursos y el legado de su arte, donde el flamenco y lo contemporáneo comparten un destino inseparable.
EL DIÁLOGO
Porque, claro, ¿quién dijo que ambas disciplinas no estaban hechas para dialogar, para entenderse, para encontrarse? Todo esto se va a manifestar hoy y mañana, en sendas funciones que comienzan a las 19.30 horas, sobre el escenario del Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife, donde la danza dialogará además junto a la música en directo de dos intérpretes.
Tal y como plantean sus creadoras: “Mis alegrías no es un espectáculo flamenco… ¿O sí? (…) Es un cante de equilibrio, un ayeo, un quejío y unos tientos a tientas entre malagueñas y verdiales, donde el que gana es el último que llega a la meta”.